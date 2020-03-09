Две машины столкнулись ночью в центре города

9 Март 2020 2020-03-09T07:25:21+03:00

У одной из машин серьезные повреждения. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

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Сегодня ночью, 9 марта, в центре города столкнулись две машины. ДТП произошло на улице Красный проспект, возле мэрии города Новосибирска. Момент столкновения попал на камеры.

— Столкнулись седан Audi A7 и хэтчбек ВАЗ-2114. Перед ударом одного из участников, двигавшегося в направлении автовокзала занесло, после чего автомобиль выбросило на встречную полосу, — сообщают подписчики группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

На кадрах видно, что перед отечественного автомобиля просто сильно разбит. У машины нет фар, переднего бампера и помята дверь. На видео с дальних камер видеонаблюдения можно заметить, что при столкновении машины развернуло на дороге.

Как сообщают подписчики группы в социальных сетях есть пострадавшие.

Авария на Красном проспекте .Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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