2020-03-09T06:53:01+03:00
Общество

Праздник испорчен: сибирячке подменили товар в посылке

Женщина хотела сделать сюрприз своему муж на день рождение.
Анна ПАШАГИНА
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Вместо долгожданного регистратора женщина получила кошачий наполнитель. Фото: «revizor.nsk».Вместо долгожданного регистратора женщина получила кошачий наполнитель. Фото: «revizor.nsk».
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Сибирячке подменили товар в ее посылке. Женщина увидела рекламу в социальных сетях и решила заказать мужу в подарок видеорегистратор-зеркало. Оплата должна была произойти уже по факту при получении товара.

— Оплата наложенным платежом, с учетом пересылки —3500 тысячи рублей, — рассказывает сибирячка в социальных сетях в группе «revizor.nsk».

Когда женщина зашла домой и открыла коробку, ее ждал неприятный сюрприз. Вместо видеорегистратора ей положили мешок кошачьего наполнителя.

— Теперь мне это урок на всю жизнь, — сокрушается жительница Новосибирска.

Среди новосибирцев нашлись те, кто уже попадал в похожие ситуации. Люди рассказали об этом в комментариях:

— У нас на днях та же история заказали покрывало на кровать, а пришел порошок стиральный.

— Моему мужу детская игрушка попалась как-то раз.

— Я тоже обувь заказывала, пришла пустая коробка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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