Праздник испорчен: сибирячке подменили товар в посылке
Сибирячке подменили товар в ее посылке. Женщина увидела рекламу в социальных сетях и решила заказать мужу в подарок видеорегистратор-зеркало. Оплата должна была произойти уже по факту при получении товара.
— Оплата наложенным платежом, с учетом пересылки —3500 тысячи рублей, — рассказывает сибирячка в социальных сетях в группе «revizor.nsk».
Когда женщина зашла домой и открыла коробку, ее ждал неприятный сюрприз. Вместо видеорегистратора ей положили мешок кошачьего наполнителя.
— Теперь мне это урок на всю жизнь, — сокрушается жительница Новосибирска.
Среди новосибирцев нашлись те, кто уже попадал в похожие ситуации. Люди рассказали об этом в комментариях:
— У нас на днях та же история заказали покрывало на кровать, а пришел порошок стиральный.
— Моему мужу детская игрушка попалась как-то раз.
— Я тоже обувь заказывала, пришла пустая коробка.
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ИСТОЧНИК KP.RU