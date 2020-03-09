2020-03-09T06:03:45+03:00
Общество

Замуровали, демоны: мужчина «подрался» с автоматическими воротами на въезде во двор

Момент «нападения» попал на камеры видеонаблюдения
Анна ПАШАГИНА
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Мужчина пытался сломать забор. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».Мужчина пытался сломать забор. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
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Мужчина «подрался» с автоматическими воротами. Инцидент произошел в Заельцовском районе. «Драка» произошла на въезде во двор возле одного из жилых комплексов.

— Водитель кроссовера Skoda Yeti не смог открыть ворота у ЖК «Верхний город», — сообщают подписчики в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

На кадрах видно, что сибиряк очень разозлился из-за преграды. Он решил попасть на территорию любым способом, поэтому начал ломать ворота всеми возможными способами. Только его попытки не увенчались успехом

— Установленные ворота согласованы и смонтированы за счет жителей комплекса, — рассказывают подписчики группы.

В комментариях новосибирцы встали на защиту вандала:

— Если они смонтированы за счет жителей комплекса, не значит, что они законны.

— Вот пусть жители комплекса и забирают шлагбаум к себе по очереди.

— Правильно сделал! Надеюсь, он закончил начатое.

Мужчина "напал" на автоматические ворота .Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU

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