2020-03-09T05:30:38+03:00
Общество

«А если бы это ребенок съел?»: сибиряк нашел у себя в плове металл

Вкусный ужин пришлось выкинуть в мусорное ведро
Анна ПАШАГИНА
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Размер металлического куска один сантиметр. Фото: Flamp.ru.Размер металлического куска один сантиметр. Фото: Flamp.ru.
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Сибиряк обнаружил у себя в плове кусочек металлического предмета. Блюдо он купил уже готовое в одном из магазинов Новосибирска. О своей находке мужчина рассказал на сайте Flamp.ru.

— Купил плов себе на ужин. Когда начал распаковывать обнаружил в своем блюде кусок металла. Будьте бдительны! — предупреждает мужчина покупателей магазина на сайте.

На фотографии видно, что кусочек по размеру один сантиметр. По словам сибиряка, если проглотить инородное тело, то можно заработать травму кишечника.

Новосибирцы разделили негодование покупателя:

— Вот же кошмар какой! Совсем не следят за качеством.

— А если бы это ребенок съел? Нужно всегда быть внимательным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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