2020-03-08T20:38:35+03:00
Общество

«С днем рождения, детка»: Элджей поздравил Настю Ивлееву со сцены в Новосибирске

Полиции на концерте скандального артиста, против которого выступали депутаты, не было
Никита МАНЬКО
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Музыкант перестал называть жену "малая". Фото: предоставлено организаторами LiveFestМузыкант перестал называть жену "малая". Фото: предоставлено организаторами LiveFest
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В воскресенье, 8 марта, концерт Элджея в МВК «Новосибирск Экспоцентр» собрал более трех тысяч зрителей. Алексей Узенюк - это настоящее амя музыканта - поздравил поклонниц с Международным Женским днем. На концерт по традиции прилетела Анастасия Узенюк (Ивлеева) — она решила отметить свое 29-летие на выступлении супруга.

- С днем рождения, детка, я тебя люблю, - сказал жене Алексей Узенюк со сцены.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что полицейксие на концерте Элджея не дежурили. В ведомстве добавили, что обычно организаторы крупных концертов привлекают ЧОП для обеспечения безопасности на концертах.

Напомним, ранее новосибирский депутат Сергей Сухоруков пытался отменить концерт Элджея. Он написал обращение в прокуратуру Новосибирской области, где сообщил, что «содержание текстов этого исполнителя не соответствует нормам морали и нравственности». Депутат обнародовал результаты экспертизы творчества музыканта, проведенной Московским научно-практическим центром наркологии. Согласно ей, в некоторых песнях Элджея действительно были обнаружены нарушения наркологической и информационной безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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