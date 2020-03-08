«Биологические часики тикают»: Настя Ивлеева отметила день рождения с салютом в Новосибирске
Известная телеведущая и блогер Настя Ивлеева решила отметить 29-летие в Новосибирске: 8 марта девушка отправилась в столицу Сибири на концерт свего мужа Элджея. Поклонники подарили Анастасии сотни тюльпанов и запустили фейерверк у театра.
Блогерша прилетела в Новосибирск около 2 часов ночи и поселилась в номере Azimut-отель. С утра супруга новосибирского музыканта начала принимать поздравления от фанатов и друзей.
Девушке подарили гигантский букет тюльпанов, который пришлось поставить в биде, так как вазы для него не нашлось. Друзья певицы Юлия Коваль и Владислав Козлов поздравили блогершу фейерверком, который запустили ночью у здания театра «Красный Факел».
Вечером Анастасия Ивлеева отправилась на концерт мужа Элджея. Кстати, в прошлом году телеведущая также сопровождала музыканта на выступлении в Новосибирске.
Также Анастасия Ивлеева поздравила подписчиц с 8 марта и посоветовала им пойти на концерт.
- Ну что, девочки! Как говорится, биологические часики тикают, а мы празднуем 8 марта. Поднимаю бокал за вас, за всех! — видео с такой речью опубликовала на своей странице в «Инстаграме» Ивлеева.
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ИСТОЧНИК KP.RU