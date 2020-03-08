2020-03-08T18:30:03+03:00
Общество

Космос для взрослых: девушки в чулках и купальниках показали неземную красоту

Сибирячки в откровенных костюмах изображали планеты солнечной системы
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Планета Уран (слева) и планета Нептун (справа).Фото предоставлены Евгением НакрышскимПланета Уран (слева) и планета Нептун (справа).Фото предоставлены Евгением Накрышским
Изменить размер текста:

Семь привлекательных девушек показали, как может быть притягателен космос, в проекте новосибирского фотографа Евгения Накрышского.Одной из самых ярких моделей стала выпускница факультета физиологии ТГУ Валентина Глазачева. С помощью синего купальника и портупеи ученый воплотила сделала образ планеты Нептун откровенным.

Девушка-Нептун стала финальной планетой в фотопроекте. К слову, сам автор начал снимать остальные планеты полтора года назад, вдохновляясь эстетикой киберпанка и фильмами о космосе.

- Я увидел у одного питерского фотографа подобный проект, где сочетались девушки с неформальной внешностью и неон, киберпанк. Позже я посмотрел клип музыканта Carpenter Brut и фильм «Мэнди» с Николасом Кейджем, и мне очень понравились постеры оттуда. В фильме фигурировала вся эта планетная мифология, в частности упоминали Юпитер. Я решил позаимствовать идеи из всего вышеперечисленного, — рассказал КП-Новосибирск фотограф Евгений Накрышский.

Автор искал девушек необычной внешности через интернет - на его пост откликнулись непрофессиональные модели. Многие из них в обычной жизни не связаны с откровенными съемками.

Пользователи соцсетей хвалили каждую откровенную съемку — девушки собирали сотни «лайков» и тысячи просмотров. Некоторые подписчики искали схожесть

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Биологические часики тикают»: Настя Ивлеева отметила день рождения с салютом в Новосибирске
Космос для взрослых: девушки в чулках и купальниках показали неземную красоту
«Их нити - настоящие!»: сибиряк отправит мини-копии Знамени Победы в космос
Замкнула проводка: 8 марта в новосибирском кафе вспыхнул пожар
«Топает как лошадь»: двухлетняя танцорша, мешающая соседям, вызвала споры в соцсетях
«Готовили три дня»: водители сделали гигантское поздравление с 8 марта из машин
«Еле ноги унесла»: сибирячка лишилась половины волос во время наращивания
«Мерзли в своих квартирах»: 8 марта в Бердске произошла крупная коммунальная авария
«Стыдливо прикрывают бумажками»: новосибирцев возмутило нашествие торговцев тюльпанами
«Он жил в семье»: новосибирцы спасают щура, у которого нет части крыла
«Не повезло в праздник»: тройное ДТП с автобусом случилось в Новосибирске
«Куда машину ставить?»: рабочие завалили снегом парковки новосибирцев
«Дым видели за несколько километров»: пожар возле школы уничтожил гараж в Новосибирске
«Не могла взлететь»: сибиряки выхаживают травмированную свиристель
«Раздался резкий хлопок»: в машине сибирячки, которая ехала с ребенком, разбили стекло
«На дне была вода»: в Оби двое мальчиков провалились в колодец
Не смогли разъехаться: в центре Новосибирска столкнулись две иномарки
«А ну пропусти!»: две девушки подрались из-за того, что не поделили дорогу
Все изменяют, а я не такой: новосибирцы оказались самыми верными в стране
Медсестра, которая присылала свои откровенные фото за помощь приютам, оказалась фейком
Водитель иномарки после аварии врезался в сугроб в Бердске, а виновник ДТП сбежал
«Избавьте нас от ваших детей»: подростки терроризируют общежитие на ОбьГЭСе
«Не осталось ничего»: семья погорельцев из Искитима просит помощи
«За еду готов душу продать»: волонтеры ищут дом белоснежному коту
«Повалил густой дым»: в Ленинском районе загорелся частный дом
«Не могла стоять, путалась речь»: сибирячка въехала в грузовик возле парка Кирова
Останки расчлененной в Академгородке собаки отправили на экспертизу
Верещала на весь магазин: сибиряка возмутила девушка с собакой в гипермаркете
Врезались по очереди: четыре иномарки столкнулись в центре Новосибирска