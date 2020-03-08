Космос для взрослых: девушки в чулках и купальниках показали неземную красоту

8 Март 2020 2020-03-08T18:30:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Семь привлекательных девушек показали, как может быть притягателен космос, в проекте новосибирского фотографа Евгения Накрышского.Одной из самых ярких моделей стала выпускница факультета физиологии ТГУ Валентина Глазачева. С помощью синего купальника и портупеи ученый воплотила сделала образ планеты Нептун откровенным.

Девушка-Нептун стала финальной планетой в фотопроекте. К слову, сам автор начал снимать остальные планеты полтора года назад, вдохновляясь эстетикой киберпанка и фильмами о космосе.

- Я увидел у одного питерского фотографа подобный проект, где сочетались девушки с неформальной внешностью и неон, киберпанк. Позже я посмотрел клип музыканта Carpenter Brut и фильм «Мэнди» с Николасом Кейджем, и мне очень понравились постеры оттуда. В фильме фигурировала вся эта планетная мифология, в частности упоминали Юпитер. Я решил позаимствовать идеи из всего вышеперечисленного, — рассказал КП-Новосибирск фотограф Евгений Накрышский.

Автор искал девушек необычной внешности через интернет - на его пост откликнулись непрофессиональные модели. Многие из них в обычной жизни не связаны с откровенными съемками.

Пользователи соцсетей хвалили каждую откровенную съемку — девушки собирали сотни «лайков» и тысячи просмотров. Некоторые подписчики искали схожесть

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU