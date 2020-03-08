2020-03-08T16:14:14+03:00
Происшествия

Замкнула проводка: 8 марта в новосибирском кафе вспыхнул пожар

К счастью, никто не пострадал
Никита МАНЬКО
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Сгоревшее кафе ценили за уют. Фото предоставлено Людмилой ЖбановойСгоревшее кафе ценили за уют. Фото предоставлено Людмилой Жбановой
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Пожар в кафе русской кухни вспыхнул 8 марта в Пашино. Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, пожарные расчеты на улицу Магистральную прибыли в 15.47.

Здание площадью в 150 квадратных метров было охвачено огнем, крыша обрушилась внутрь. Через 15 минут огонь удалось потушить при пожаре никто не пострадал. На момент ЧП кафе было закрыто для посетителей, а двое сотрудников смогли эвакуироваться сами.

- Кафе работает недавно, это заведение средней популярности, но внутри было очень уютно. Там часто праздновали свадьбы, дни рождения, возможно и было закрыто на спецобслуживание. Пожарные сказали, что причиной могло быть замыкание проводки, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Людмила Жбанова.

Кафе "Пень-Пельмень" было популярно, несмотря на название. Фото ГУ МЧС по Новосибирской области

Кафе "Пень-Пельмень" было популярно, несмотря на название. Фото ГУ МЧС по Новосибирской области

Кафе "Пельмень" сгорело на 8 марта в Новосибирске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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