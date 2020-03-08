«Топает как лошадь»: двухлетняя танцорша, мешающая соседям, вызвала споры в соцсетях
Молодой военнослужащий решил вступиться за бабушку, а сам попал в скандал в соцсетях. Поводом стал пост о двухлетней девочке, которая топотом мешает спать пожилой женщине за стенкой. Юристы уверены — автор поста мог нарушить закон о персональных данных, но полиция практически не раскрывает подобных дел.
Житель Искитима пожаловался на топот двухлетней девочки и раскрыл адрес ее квартиры без ведома родителей. Анонимный пост появился в паблике «Подслушано в Искитиме» днем 8 марта и стал самой обсуждаемой темой дня.
В посте автор сообщил,что в квартире дома в микрорайоне «Индустриальный» постоянно шумит двухлетний ребенок, начиная бегать ровно в 09.00 утра , а потом - в 21.00. Сибиряк сообщил, что девочка «топает будто лошадь», а также во время праздников вся семья «топает под Верку Сердючку».
Соседи хорошо отзываются о семье, но неизвестный автор решил устроить скандал
Пользователи соцсетей поддержали ребенка, так как она не нарушает закон о тишине. Соседка Алена рассказала, что девочка просто любит танцевать, а соседи в подъезде живут дружно и снизу никто не жаловался.
Оппонентом комментаторов стал 16-летний подросток под псевдонимом Mo Boss, который признался, что «проходит службу» в другом городе. По словам курсанта, топот ребенка мешает бабушке за стенкой, которая уже «плохо ходит» и сама не может дойти и постучаться в квартиру.
Юристы считают, что родители в ответ могут подать заявление о незаконном распространении персональных данных.
- Необходимо заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни несовершеннолетнего. Санкции предусматривают штраф от 150 тысяч рублей вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, - уверен Алексей Крестьянов, управляющий партнер юридической фирмы.
Его коллега Константин Зиновьев отмечает: написать заявление можно, но, скорее всего, автор поста уйдет от ответственности. Эксперт подчеркнул, что подобными преступлениями занимается отдел «К».
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU