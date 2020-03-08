2020-03-08T11:12:51+03:00
Общество

«Еле ноги унесла»: сибирячка лишилась половины волос во время наращивания

Неудачно нарощенные волосы обошлись в 15 тысяч рублей
Никита МАНЬКО
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Родные волосы девушки не выдержали соседства с искусственными. Фото:instagram.com/revizor.nsk/Родные волосы девушки не выдержали соседства с искусственными. Фото:instagram.com/revizor.nsk/
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Сибирячка поспешила нарастить длинные волосы с помощью капсул, но в итоге лишилась своих. Таким кошмаром обернулся поход в салон красоты для девушки из Новосибирска.

По словам девушки, она провела 5 часов и отдала 15 тысяч рублей за наращивание длинных черных волос. Но уже дома заметила слишком крупные капсулы в местах крепления своих волос к нарощенным.

- Еле ноги унесла домой, где и обнаружила эту жуть на голове. Огромные и неаккуратные капсулы. Я сняла эти нарощенные волосы полностью, так как был ужасный дискомфорт и чувствовалось, как свои волосы просто трещат, - написала подписчица группы «Ревизорро-Новосибирск».

Пользователи соцсетей поддержали девушку, но некоторые раскритиковали «неродную» прическу.

- Сначала психуют и стригут каре, а потом отдают кучу денег за чужие волосы на капсулах, чтобы лишиться своих трех волосинок, — пишет Екатерина.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Специалисты уверены, что в таком случае можно вернуть не только деньги за услуги, но и отсудить моральный вред.

- Во-первых, надо сразу зафиксировать все на фото и видео, так как через две недели волосы отрастут и прическа изменится. Затем направить в салон юридическую претензию с требованием возместить ущерб и компенсировать моральный вред. Даже если чека вы не брали, то подойдут свидетельские показания в суде. Если был нанесен вред вашим волосам - это уже вред здоровью, и стоит зафиксировать повреждения у врача-трихолога, - рассказал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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