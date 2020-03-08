«Мерзли в своих квартирах»: 8 марта в Бердске произошла крупная коммунальная авария
Утро 8 марта для жителей Бердска началось с холода в квартирах из-за скачка напряжения на котельной бывшего завода «Вега». Это повлекло остановку насоса, сообщили в администрации Бердска. Проблема затронула практически весь центр города, температура упала до 18 градусов.
Жители дома на улице Вокзальной,52 стали жаловаться в СМИ. Через два часа коммунальщики перезапустили насос и подали тепло в батареи.
- Дефект на теплотрассе был устранен, котельная вошла в нормальный режим работы. Аварийное отопление продлилось два часа, - сообщил КП-Новосибирск и.о. мэра Бердска Владимир Захаров.
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ИСТОЧНИК KP.RU