2020-03-08T09:42:10+03:00
Дом. Семья

«Он жил в семье»: новосибирцы спасают щура, у которого нет части крыла

Сибиряки, которые его нашли, обратились за помощью в центр
Татьяна СОЛОВОВА
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Птицу выхаживают волонтеры. Фото: Центр реабилитации диких животных.Птицу выхаживают волонтеры. Фото: Центр реабилитации диких животных.
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У Центра реабилитации диких животных перед 8 марта прибавилось забот: за помощью к ним обратилась семья сибиряков, которые спасли щура и пытались его выходить самостоятельно. Они поняли, что в одиночку им не справится:

- У щура очень серьезная травма: у него нет части крыла, - объяснила КП-Новосибирск Алиса Богомолова, пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных. – Потому птице была нужна помощь специалистов.

Сейчас щур находится под контролем волонтеров: он получает все необходимое лечение и питание.

- Птица уже никогда не сможет летать и останется жить у нас, - говорит Алиса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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