«Он жил в семье»: новосибирцы спасают щура, у которого нет части крыла
У Центра реабилитации диких животных перед 8 марта прибавилось забот: за помощью к ним обратилась семья сибиряков, которые спасли щура и пытались его выходить самостоятельно. Они поняли, что в одиночку им не справится:
- У щура очень серьезная травма: у него нет части крыла, - объяснила КП-Новосибирск Алиса Богомолова, пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных. – Потому птице была нужна помощь специалистов.
Сейчас щур находится под контролем волонтеров: он получает все необходимое лечение и питание.
- Птица уже никогда не сможет летать и останется жить у нас, - говорит Алиса.
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ИСТОЧНИК KP.RU