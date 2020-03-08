2020-03-08T09:59:02+03:00
Общество

«Стыдливо прикрывают бумажками»: новосибирцев возмутило нашествие торговцев тюльпанами

Юристы советуют обращаться в налоговую, если торговля идет без кассового аппарата
Никита МАНЬКО
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Торговать тюльпанами можно, но только с кассовым аппаратомТорговать тюльпанами можно, но только с кассовым аппаратомФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Сибирячку возмутила массовая торговля тюльпанами с рук на площади Калинина. Автор жалобы в соцсети пишет, что автомобили торговцев стоят на тротуарах и перекрывают проход.

- Незаконно торгуют цветами и при этом еще паркуют автомобили прямо на тротуарах так, что не пройдешь. Некоторые стыдливо прикрывают номера бумажками. акая картина по всему городу, почему полиции нет до этого дела?- анонимно высказалась подписчица «АСТ-54».

Новосибирская полиция не проводит рейдов по выявлению случаев незаконной торговли цветами в праздник 8 марта. Однако, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, сибирчки могут составить жалобу на незаконно припаркованные автомобили в ГИБДД.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Юристы уверены — ограничений на торговлю тюльпанами с машин нет, но продавцам все же нужны кассовые аппараты.

- Поскольку совершается сделка, здесь нужны кассовые аппараты. По закону можно пожаловаться в налоговую и сотрудники УФНС могут выйти на рейд. Гораздо чаще встречается, что автомобили с тюльпанами стоят на тротуарах или в местах, где остановка запрещена. В этом случае нужно обратиться с жалобой в ГИБДД на незаконную парковку,- прокомментировал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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