«Не повезло в праздник»: тройное ДТП с автобусом случилось в Новосибирске
Тройное ДТП произошло утром 8 марта на перекрестке улиц Тюленина и Земнухова в Калининском районе. По данным подписчиков «АСТ-54», Mazda 3 врезалась в отечественный автомобиль «ВАЗ-2114», от удара у иномарки рассыпалась передняя правая часть корпуса.
После столкновения «ВАЗ-2114» врезался в заднюю часть автобуса маршрута 28. В результате ДТП оказалась половина улицы.
Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, в ДТП никто не пострадал. Кроме того, в полиции уточнили, что в аварии участвовал еще один легковой автомобиль. Информация о марке авто и повреждениях уточняется.
Подписчики сейчас обсуждают аварию в соцсетях и советуют новосибирским водителям в праздник не садиться за руль с похмелья.
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ИСТОЧНИК KP.RU