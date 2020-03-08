2020-03-08T09:15:23+03:00
Общество

«Не повезло в праздник»: тройное ДТП с автобусом случилось в Новосибирске

Две машины оказались разбиты, но обошлось без пострадавших
Никита МАНЬКО
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ДТП не вызвало затора на дорогеДТП не вызвало затора на дорогеФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Тройное ДТП произошло утром 8 марта на перекрестке улиц Тюленина и Земнухова в Калининском районе. По данным подписчиков «АСТ-54», Mazda 3 врезалась в отечественный автомобиль «ВАЗ-2114», от удара у иномарки рассыпалась передняя правая часть корпуса.

После столкновения «ВАЗ-2114» врезался в заднюю часть автобуса маршрута 28. В результате ДТП оказалась половина улицы.

Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, в ДТП никто не пострадал. Кроме того, в полиции уточнили, что в аварии участвовал еще один легковой автомобиль. Информация о марке авто и повреждениях уточняется.

Подписчики сейчас обсуждают аварию в соцсетях и советуют новосибирским водителям в праздник не садиться за руль с похмелья.

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Теперь она ищет свидетелей, чтобы понять, что случилось с ее машиной (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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