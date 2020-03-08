«Куда машину ставить?»: рабочие завалили снегом парковки новосибирцев

8 Март 2020 2020-03-08T08:11:30+03:00

Местные жители сами чистят парковки, а дорожники скидывают туда снег

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Новосибирские рабочие лишили жителей улицы Ипподромская необходимых парковок. Дорожники расчистили тропинку для пешеходов, но свалили снег на парковки. Парковочные карманы ни разу за зиму не чистили, утверждают автомобилисты.

Рабочие расстроили новосибирскую автолюбительницу перед праздником — жалоба появилась в сообществе «АСТ-54» «ВКонтакте». Женщина засняла, как дорожники скидывают снег с тропинки на соседние парковочные карманы.

Местные автовладельцы недовольны работой городских служб. По словам Ксении, водители всю зиму чистят парковочные карманы себе сами. За зиму парковки ни разу не были почищены, утверждает автор.

Подписчики соцсетей уверены, что автовладельцы при чистке своих карманов скидывали снег на тротуар и рабочие «вернули» его обратно.

- Очнитесь, люди! Тропинку чистят, чтобы старики и пожилые не поскользнулись и не переломали ноги! А горка снега между карманом и тропинкой спасает от заезда машин на тротуар. У меня другой вопрос — почему тропинка такая узкая? Пойдет мама с коляской и встречному на сугроб запрыгивать?, — уверена Анна Тамаревская.

Уборка тротуара на Ипподромской.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU