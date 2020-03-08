«Дым видели за несколько километров»: пожар возле школы уничтожил гараж в Новосибирске

8 Март 2020 2020-03-08T07:31:40+03:00

По данным МЧС, ни один человек не пострадал

Изменить размер текста: A A

Ночной пожар за школой №189 на Ключ-Камышенском плато взволновал новосибирцев. Гараж рядом с лесом выгорел полностью, но ни один человек не пострадал.

Жители улицы Выборной 7 марта сняли на видео ночной пожар. По данным сообщества «Инцидент-Новосибирск», возгорание произошло около 21:00.

Пожар был виден за несколько километров, огонь полностью уничтожил гараж. Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по Новосибирской области, в результуте возгорания ни один человек не пострадал.

— Пожар произошел в ГСК «Камышенское», в 21:00 пожарные прибыли на место. Горел двухэтажный гараж с жилым помещением, на втором этаже находился газовый баллон. В результате грамотных действий пожарных расчетов удалось не допустить взрыва, около 22:00 пожар был потушен, — сообщили в ведомстве.

Пользователи соцсетей сейчас обсуждают произошедшее ЧП:

- Как по мне, стоит ликвидировать эти районы «гаражной» застройки. Мало того, что они портят вид города, так еще являются потенциально опасными объектами,- написал Степан Казаков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/765243" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске загорелся гараж.

ИСТОЧНИК KP.RU