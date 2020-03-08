2020-03-08T06:16:21+03:00
Дом. Семья

«Не могла взлететь»: сибиряки выхаживают травмированную свиристель

У птицы – черепно-мозговая травма
Татьяна СОЛОВОВА
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Свиристель скоро выпустят. Фото: Центр реабилитации диких животных.Свиристель скоро выпустят. Фото: Центр реабилитации диких животных.
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В Центре реабилитации диких животных накануне 8 марта случилось пополнение: к ним поступила травмированная свиристель.

- Нашли птицу неравнодушные сибиряки в Новосибирске: она не могла летать, и потому прохожие обратили на нее внимание и связались с нами, - рассказала Алиса Богомолова, пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных.

Как оказалось, переживали новосибирцы не зря: свиристели действительно была помощь специалистов.

- У птицы – закрытая черепно-мозговая травма, сейчас она находится под наблюдением волонтеров, - объясняет Алиса.

К счастью, это травма, которую в Центре реабилитации диких животных могут лечить. И если все пойдет хорошо, то скоро свиристель выпустят на волю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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