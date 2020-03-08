«Не могла взлететь»: сибиряки выхаживают травмированную свиристель
В Центре реабилитации диких животных накануне 8 марта случилось пополнение: к ним поступила травмированная свиристель.
- Нашли птицу неравнодушные сибиряки в Новосибирске: она не могла летать, и потому прохожие обратили на нее внимание и связались с нами, - рассказала Алиса Богомолова, пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных.
Как оказалось, переживали новосибирцы не зря: свиристели действительно была помощь специалистов.
- У птицы – закрытая черепно-мозговая травма, сейчас она находится под наблюдением волонтеров, - объясняет Алиса.
К счастью, это травма, которую в Центре реабилитации диких животных могут лечить. И если все пойдет хорошо, то скоро свиристель выпустят на волю.
ИСТОЧНИК KP.RU