«Не могла взлететь»: сибиряки выхаживают травмированную свиристель

8 Март 2020 2020-03-08T06:16:21+03:00

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В Центре реабилитации диких животных накануне 8 марта случилось пополнение: к ним поступила травмированная свиристель.

- Нашли птицу неравнодушные сибиряки в Новосибирске: она не могла летать, и потому прохожие обратили на нее внимание и связались с нами, - рассказала Алиса Богомолова, пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных.

Как оказалось, переживали новосибирцы не зря: свиристели действительно была помощь специалистов.

- У птицы – закрытая черепно-мозговая травма, сейчас она находится под наблюдением волонтеров, - объясняет Алиса.

К счастью, это травма, которую в Центре реабилитации диких животных могут лечить. И если все пойдет хорошо, то скоро свиристель выпустят на волю.

ИСТОЧНИК KP.RU