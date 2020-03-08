«Раздался резкий хлопок»: в машине сибирячки, которая ехала с ребенком, разбили стекло
Вечером в субботу, 7 марта, неприятность случилась у сибирячки Полины: в ее машине во время поездки с ребенком кто-то разбил стекла. Об этом она сама рассказала на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
- В 20.20 ехала с ребёнком по Димитровскому мосту в направлении правого берега. На встречке автомобили стояли в пробке, и вдруг раздался резкий хлопок и разбилось заднее левое стекло, - написала девушка в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - Хорошо, что ребёнок сидел с другой стороны! Есть подозрения, что это был выстрел, или кто-то что-то кинул. Потому что если бы просто прилетело что-то из-под колёс, то попало бы в лобовое стекло.
Сейчас девушка ищет очевидцев случившегося. И в полиции готовы ей помочь:
- Девушке в обязательном порядке необходимо обратиться в полицию, - пояснили в ГУ МВД России по Новосибирской области. - Также полиция просит обратиться возможных свидетелей происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU