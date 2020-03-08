2020-03-08T05:50:59+03:00
Происшествия

«Раздался резкий хлопок»: в машине сибирячки, которая ехала с ребенком, разбили стекло

Теперь она ищет свидетелей, чтобы понять, что случилось с ее машиной
Татьяна СОЛОВОВА
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Такс сейчас выглядит машина.Такс сейчас выглядит машина.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Вечером в субботу, 7 марта, неприятность случилась у сибирячки Полины: в ее машине во время поездки с ребенком кто-то разбил стекла. Об этом она сама рассказала на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- В 20.20 ехала с ребёнком по Димитровскому мосту в направлении правого берега. На встречке автомобили стояли в пробке, и вдруг раздался резкий хлопок и разбилось заднее левое стекло, - написала девушка в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - Хорошо, что ребёнок сидел с другой стороны! Есть подозрения, что это был выстрел, или кто-то что-то кинул. Потому что если бы просто прилетело что-то из-под колёс, то попало бы в лобовое стекло.

Сейчас девушка ищет очевидцев случившегося. И в полиции готовы ей помочь:

- Девушке в обязательном порядке необходимо обратиться в полицию, - пояснили в ГУ МВД России по Новосибирской области. - Также полиция просит обратиться возможных свидетелей происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Раздался резкий хлопок»: в машине сибирячки, которая ехала с ребенком, разбили стекло
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