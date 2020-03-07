Не смогли разъехаться: в центре Новосибирска столкнулись две иномарки

7 Март 2020 2020-03-07T16:18:28+03:00

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В субботу, 7 марта, в центре Новосибирска произошла авария. На пересечении Октябрьской улицы и Красного проспекта дорогу не поделили два седана: KIA Rio и Nissan. От столкновения один из автомобилей с поврежденной передней частью вынесло на встречную полосу. Это затруднило движение по магистрали.

Об инциденте сообщила группа новосибирской службы эвакуации «АСТ-54»: там уточнили, что пострадавших в ДТП не было. В ГУ МВД по Новосибирской области расскали КП-Новосибирск об обстоятельствах ДТП:

— Один из водителей пострадал, неизвестно, за рулем какой машины он был. Водителю оказана медицинская помощь. На место аварии выезжали сотрудники ГАИ. Причины аварии выясняются, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/765190" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске две легковушки после аварии превратились в груду металла.

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