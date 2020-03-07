«А ну пропусти!»: две девушки подрались из-за того, что не поделили дорогу

7 Март 2020 2020-03-07T15:20:59+03:00

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На выезде со двора дома №56 по улице Толстого произошел курьезный случай. Две девушки не смогли договориться, кто кого должен пропустить на узкой дороге: они вышли из машин и начали очень громко выяснять отношения. В итоге началась драка.

— Пытались решить все силой, но ничего не вышло. В итоге хозяйка одного из автомобилей закрыла свою «Мазду» и ушла в сторону дома, — рассказал очевидец, который заснял ссору девушек на видео и выложил его в группе «Инцидент Новосибирск».

Юрист Константин Зиновьев уточнил, что на первый взгляд несерьезный поступок девушки, которая бросила машину посреди дороги, может привести к очень плохим последствиям.

— Из-за того, что водители нецензурно выражались и дрались, их вполне можно привлечь к административной ответственности за хулиганство и побои. Может возникнуть еще и уголовная ответственность, если из-за этой брошенной посреди дороги машины не смогла проехать пожарная машина или «Скорая помощь». Здесь имеет место так называемое преступление по неосторожности, когда действия одного лица привели к тому, что кто-то скончался. Хотя водители должны знать, что, перегораживая дорогу, они преграждают путь не только другим водителям, но и машинам экстренных служб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/765181" frameborder="0"></iframe> Две сибирячки подрались из-за того, что не поделили дорогу.

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