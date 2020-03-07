2020-03-07T13:09:20+03:00
Происшествия

Водитель иномарки после аварии врезался в сугроб в Бердске, а виновник ДТП сбежал

Пострадавшего сибиряка экстренно увезли на «Скорой»
Надежда РЫЖКИНА
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Машина перелетела через пешеходное ограждение, угодив в сугроб. Фото: «Инцидент Новосибирск»Машина перелетела через пешеходное ограждение, угодив в сугроб. Фото: «Инцидент Новосибирск»
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В субботу, 7 марта, на пересечении трассы Р-256 и улицы Горького в Бердске случилось ДТП. Сильно пострадал водитель автомобиля «Тойота Платц» — его машина угодила прямо в сугроб.

Как сообщает группа «Инцидент Новосибирск», разбитую машину до приезда ГИБДД сторожил друг пострадавшего. Он рассказал, что «Тойоту» на перекрестке подрезала другая иномарка. После случившегося «провокатор», по словам мужчины, скрылся и поехал в сторону Искитима. А водителя «Тойоты» с травмой головы увезла карета «Скорой помощи».

Полиция и ГИБДД устанавливают причины аварии. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Полиция и ГИБДД устанавливают причины аварии. Фото: «Инцидент Новосибирск»

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что пока не установлено, почему произошла авария и какие именно травмы получил пострадавший:

— В 9:40 29-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Платц», двигался по улице Вокзальная в Бердске. Не справился с управлением, наехал на дорожное ограждение. В результате аварии получил травмы, его доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД проводят проверку, после оказания медпомощи водитель будет опрошен. Причины ДТП устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Водитель иномарки после аварии врезался в сугроб в Бердске, а виновник ДТП сбежал
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