2020-03-07T09:25:31+03:00
Дом. Семья

«За еду готов душу продать»: волонтеры ищут дом белоснежному коту

Снежка нашли на улице, с тех пор он не доверяет людям
Надежда РЫЖКИНА
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Фотографировать Снежка пришлось на расстоянии вытянутой руки. Фото: Елена МусинскФотографировать Снежка пришлось на расстоянии вытянутой руки. Фото: Елена Мусинск
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В Новосибирске добровольцы ищут новый дом белоснежному котику. С виду Снежок – пушистое облачко. Очень красивый, умный и аккуратный. Но он не хочет, чтобы человек его трогал.

— Он — «дичок»: так зоозащитники называют котов, которые никогда не знали людей. Он может быть «дичком» не в первом поколении: не исключено, что его родители людей не знали, жили в подвале. Поймался он в кошколовку. Стало жалко выпускать обратно на мороз, — рассказала зоозащитница Светлана Почивалина.

Оказавшись в доме, Снежок начал вести себя воспитанно — не хотел уходить оттуда, где всегда тепло и есть еда.

— Как и любой домашний кот, он обтирает косяки кухни и строит глазки, требуя кушать. За еду он готов душу продать и в таком случае даже разрешает себя гладить, — смеются волонтеры.

У кота необычные сине-зеленые глаза. Фото: Елена Мусинск

У кота необычные сине-зеленые глаза. Фото: Елена Мусинск

Но Снежок требует, чтобы его не трогали руками, в противном случае сразу прижимает уши, шипит и может дать лапой.

— Просто в его картине мира нет потребности общения с человеком, он его воспринимает как источник еды. Про ласку этот кот с рождения не знает. Он и фотографа тоже боялся, но посмотрите, на фото не видно, что ему страшно, — объяснила Светлана.

Однако волонтеры подчеркивают, что без повода Снежок агрессию не проявляет. А живя вместе с хозяином, может даже вполне стать ручным.

Сейчас Снежок живет на передержке. Он отдается в квартиру или частный дом без самовыгула, в семью без детей. Если вас заинтересовал Снежок, можете позвонить по телефону 8-960-796-37-13.

Кот Снежок очень не любит, когда его трогают люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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