«Повалил густой дым»: в Ленинском районе загорелся частный дом
В субботу, 7 марта, в Ленинском районе произошел пожар. Утром загорелся частный дом в садовом обществе «Рассвет». Очевидцы заметили густой чёрный дым с большого расстояния: они рассказали об этом в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». До того, как приехали пожарные, пламя полностью охватило двухэтажное здание и могло переброситься на соседние дома.
В областном МЧС пояснили, что на втором этаже дома взорвался газовый баллон, ещё один баллон прибывшие пожарные успели вытащить с первого этажа.
— Во время пожара никто не пострадал. К месту происшествия были вызваны сотрудники ДПС для обеспечения безопасности движения на близлежащих улицах. Причины возгорания выясняются, — сообщил КП-Новосибирск руководитель пресс-службы ведомства Павел Винаков.
В Ленинском районе случился пожар.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
ИСТОЧНИК KP.RU