2020-03-07T08:01:19+03:00
Происшествия

«Не могла стоять, путалась речь»: сибирячка въехала в грузовик возле парка Кирова

Прибывшие медики оказали ей первую помощь, но она отказалась ложиться в больницу
Надежда РЫЖКИНА
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У машины разбились фары, зеркала и лобовое стекло.У машины разбились фары, зеркала и лобовое стекло.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В субботу, 7 марта, в Ленинском районе произошло ДТП. 30-летняя женщина, ехавшая за рулем автомобиля «Субару», врезалась в грузовую ГАЗель. Это случилось на перекрестке улиц Котовского и Станиславского. Об инциденте сообщила группа новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Легковой автомобиль в результате аварии лишился лобового стекла, правых зеркала и фары и переднего бампера, а также получил другие повреждения передней части. Пострадала и водительница «Субару», но ложиться в больницу не захотела.

Женщина была нетрезвая, когда села за руль. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Женщина была нетрезвая, когда села за руль.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— У женщины были повреждения на лице и царапины на руке. Также были признаки алкогольного опьянения: запах спирта изо рта, неустойчивость позы, путалась речь. Мы вызвали «Скорую помощь» и экипаж ГИБДД. Медики оказали первую помощь, но женщина сказала, что никуда не поедет, и отказалась от дальнейшей госпитализации, — рассказал инспектор пропаганды ГИБДД города Новосибирска Владислав Савченков, который стал очевидцем аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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