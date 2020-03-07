Останки расчлененной в Академгородке собаки отправили на экспертизу

7 Март 2020 2020-03-07T07:13:52+03:00

В конце февраля жители Академгородка нашли в мусорных баках пакеты с расчлененным животным. Фото: «Остановим новосибирских живодерок»

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В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что останки убитого в Академгородке животного отправлены на судебную биоэкспертизу. Напомним, вечером 25 февраля жители Академгородка сообщили в полицию, что в мусорных баках возле дома №6 по улице Мусы Джалиля лежит подозрительный пакет, предположительно, с кусками расчлененной собаки.

Как сообщили в полиции, первым с сообщением о случившемся к ним обратился 42-летний мужчина.

— Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции произведен осмотр указанного пакета, в котором были обнаружены останки неизвестного животного, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Позже тем же вечером следственнооперативная группа осмотрела мусорные баки, а останки животного передала в дежурную часть ОП № 10 «Советский». 26 февраля вынесено постановление о назначении биологической судебной экспертизы, а затем изъятые останки направлены в Управление ветеринарии города Новосибирска.

— В настоящее время по данному факту проводится проверка. После заключения биологической судебной экспертизы будет принято решение о возбуждении дела, — сказали в областном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU