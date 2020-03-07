Верещала на весь магазин: сибиряка возмутила девушка с собакой в гипермаркете

7 Март 2020 2020-03-07T06:34:51+03:00

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Житель Новосибирска возмутился поведением одной из покупательниц в гипермаркете. Вместе с ним в магазин зашла женщина с собачкой: животное она без всяких раздумий посадила в тележку и пошла за покупками.

— Меня это удивило: как же так? Собака где только не бегала, а ее — в тележку, куда продукты складывают. Ладно, молчу, вдруг у нас уже можно так делать. Девушку не видел, но вот собаку слышал очень хорошо, верещала на весь магазин, — написал сибиряк на портале «Яндекс Район».

По словам мужчины, собака нервничала в непривычной обстановке. Она лаяла на всех, не замолкая, а возле кассы и вовсе справила нужду.

— Теперь в этот магазин долго не зайду, собаку жалко. А к хозяйке один вопрос: зачем тащить собаку в магазин? Кстати, а что Роспотребнадзор об этом думает? Это нормальное явление или единичный случай? — спрашивает новосибирец.

Согласно закону «Об общих положениях содержания собак и кошек в Новосибирской области», владельцы питомцев должны соблюдать общественный порядок, не нарушать тишину и покой граждан, а также соблюдать санитарно-гигиенические нормы при содержании собак и кошек.

— О нарушении этих правил можно сообщить на сайте Роспотребнадзора,приложив к письму фото. Не забудьте указать адрес магазина, — сообщила юрист Марина Пьянкова.

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