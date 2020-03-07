2020-03-07T00:32:06+03:00
Общество

Силовики задержали директора куйбышевского химзавода

Суд по мере пресечения должен был состояться 6 марта
Алена КУЛЕШОВА
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Силовики задержали директора куйбышевского химзавода «Анозит» и одного из его заместителей. Фото: http://www.anozit.ru/Силовики задержали директора куйбышевского химзавода «Анозит» и одного из его заместителей. Фото: http://www.anozit.ru/
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Силовики задержали директора куйбышевского химзавода «Анозит» и одного из его заместителей. Вероятно, это дело может быть связано с закупками.

— Все работники завода были просто ошарашены такой новостью. Точно знаю, что почти все цеха завода собирали подписи в поддержку директора. Но были и те, кто настаивал на том, что в защите он не нуждается. Те, с кем удалось пообщаться лично, говорят, что ни к чем хорошему это не приведет, — рассказал изданию ЧС-ИНФО читатель.

Суд по мере пресечения должен был состояться 6 марта, о его итогах будет известно позже.

Отметим, что ФКП Анозит — самое крупное предприятие города Куйбышев Новосибирской области и единственный в России производитель перхлората аммония (энергонасыщенного продукта для оборонной и ракетно-космической отрасли). Завод также входит в перечень стратегических предприятий России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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