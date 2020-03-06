«Добраться до центра станет проще»: в Калининском районе открыли железнодорожный переезд и автодорогу

6 Март 2020 2020-03-06T23:04:59+03:00

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В Новосибирске 6 марта открыли железнодорожный переезд, который позволит связать отдаленные микрорайоны Калининского района с центром города. Он располагается на участке дороги от улицы Фадеева до улицы Гребенщикова.

— Движение здесь облегчит транспортную ситуацию для жителей 4, 5 и 6-го микрорайонов. На этом работы не закончатся, в планах — наладить транспортное сообщение с улицей Мясниковой, отремонтировать дороги по улице Фадеева, обустроить парковочные карманы для общественного транспорта, продолжить строительство улицы Георгия Колонды и перенастроить светофоры, — сообщил мэр города Новосибирска на своей странице в инстаграм.

Он располагается на участке дороги от улицы Фадеева до улицы Гребенщикова.Фото: мэрия Новосибирска

Ранее, КП-Новосибирск уже обсуждали данную тему с общественником и руководителем новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеславом Ашурковым. По его словам, этот переезд имеет большую значимость для жителей города.

— Этот переезд появился тут еще едва ли в 90-е, пользовались им тогда в основном владельцы местных гаражей. Но со временем, он стал достаточно популярным среди новосибирцев. Тогда и начали возникать проблемы: водители ездили не осторожно, а о наличии там хоть какого-нибудь шлагбаума я не помню. Это не нравилось не железнодорожникам, ни ГАИ и муниципалитет в итоге решили обратиться с этим вопросом в муниципалитет. Там вопрос решили просто — переезд временно закрыли. Были планы, которые подразумевали строительство эстакады, но это все было в очень далеком будущем. А переезд людям необходим сейчас. Тогда мы обратились с этим вопросом в минтранс, где и нашли поддержку, — рассказывал Вячеслав Ашурков.

Подрядчика, который занимался обустройством данного переезда выбрали в начале 2019 года с помощью конкурса. Теперь, благодаря запуску этого участка дороги, будет изменена транспортная схема — появятся новые маршруты. Планируется также перенести конечный пункт общественного транспорта.

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