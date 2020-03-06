2020-03-06T22:14:38+03:00
Происшествия

Переходил дорогу: в Новосибирске водитель иномарки сбил 17-летнего подростка

ДТП случилось в Дзержинском районе города
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске иномарка сбила 17-летнего подростка, который переходил дорогу. Фото: ГИБДД по НовосибирскуВ Новосибирске иномарка сбила 17-летнего подростка, который переходил дорогу. Фото: ГИБДД по Новосибирску
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В Новосибирске иномарка сбила 17-летнего подростка, который переходил дорогу. ДТП случилось в Дзержинском районе города.

— Днем 6 марта 23-летний водитель автомобиля Subaru Forester ехал по улице проспект Дзержинского со стороны улицы Кошурникова, поворачивая налево на улице Красина в сторону улицы Промышленная. Около дома №1\4 на улице проспект Дзержинского он сбил 17-летнего подростка, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

В результате аварии, парень с переломом ноги был доставлен в больницу. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства аварии будут установлены позже.

Напомним, сегодня в еще одной аварии в Ленинском районе города пострадали двое детей. 9-летний мальчик и 11-месячная девочка доставлены в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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