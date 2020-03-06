Платную парковку около ТК «Восток», на которую пожаловался новосибирский блогер, проверила налоговая

6 Март 2020 2020-03-06T20:56:33+03:00

Оказалось, что деньги там собирали без контрольно-кассовой техники

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Парковку у торгового комплекса проверила областная налоговая служба. Подобные действия со стороны владельца парковки оказались незаконными.

— Было установлено, что в действиях хозяйствующего субъекта, предоставляющего услуги платной парковки на территории, прилегающей к ТК «Восток», присутствует нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники. В настоящее время решается вопрос о привлечении его к ответственности по части 2 ст. 14.5 Административного кодекса России (штраф от 30 тысяч рублей), — сообщается о официальном ответе ФНС, который опубликовал у себя на странице в Фейсбуке новосибирский общественник Евгений Митрофанов.

КП-Новосибирск также направила запрос в прокуратуру Новосибирской области, чтобы разобраться в данной ситуации.

Напомним, о том, что происходит в ТК «Восток» рассказал в социальных сетях новосибирский блогер Михаил Докукин. По словам сибиряка, парковка не только стала платной совершенно неожиданно, но и, кроме того, на чеке, который ему выдали, не было указано взимаемой суммы, реквизитов, а QR-код, который не распознается ни одним приложением.

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По словам сибиряка, раньше парковочные места здесь были бесплатные (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU