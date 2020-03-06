2020-03-06T19:02:29+03:00
Общество

Три иномарки столкнулись в Ленинском районе: пострадали двое детей

9-летний мальчик и 11-месячная девочка доставлены в больницу
Алена КУЛЕШОВА
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В тройном ДТП в Новосибирске пострадали двое детей. Фото: ГИБДД по НовосибирскуВ тройном ДТП в Новосибирске пострадали двое детей. Фото: ГИБДД по Новосибирску
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В тройном ДТП в Новосибирске пострадали двое детей. Авария произошла днем 6 марта в Ленинском районе города.

— Около двух часов дня 30-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Allion ехала по улице Титова со стороны улицы Троллейная в сторону улицы Пермской. Во время движения она въехала сзади в автомобиль Nissan Primera, который, в свою очередь, врезался в Honda, ехавшую перед ним, — рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

В аварии пострадали двое пассажиров-детей «Тойоты»: 11-месячная девочка, которая ехала впереди в автокресле и 9-летний мальчик, который ехал сзади, и был пристегнут ремнем безопасности. Школьник получил травму носа, а малышка просто ударилась головой. Пострадавших детей доставили в больницу. На месте произошедшего работали сотрудники ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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