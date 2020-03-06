«Просто браво!»: 13-летняя сибирячка попала в проект «Голос. Дети»
В шоу «Голос. Дети» появилась еще одна юная сибирячка. 13-летняя Катя Кретова из Барабинска исполнила на слепых прослушиваниях задорную русскую народную песню «Я на горку шла». При этом поддержать девочку решили не только ее близкие, но и депутат Государственной думы Вера Ганзя, которая тоже долгое время жила в Барабинске.
— Я занимаюсь вокалом с 5 лет, в свободное время я сама люблю писать песни. В основном о любви. И хотя сама я еще никогда не влюблялась, но я знаю, что такое любовь. И надеюсь, что когда-нибудь я встречу своего принца на белом коне! — рассказывала девочка на шоу.
Впечатляющая манера исполнения поразила всех трех судей проекта, но повернуться к Кате решила повернуться Полина Гагарина.
— Просто браво! Я очень рада, что ты в моей команде! Ты просто умница, это было потрясающее выступление! — уверила Катю наставница.
Стоит отметить, что Катя Кретова уже не первая участница из Новосибирской области, которая в этом году прошла слепые прослушивания на шоу «Голос. Дети». Подробнее об этом читайте на КП-Новосибирск.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Со мной сидела психолог и успокаивала»: 10-летняя школьница рассказала, как попала на «Голос. Дети» со второго раза
Девочка из Новосибирска Лиза Сметанникова в День влюбленных дебютирует на шоу «Голос. Дети» (подробнее).
«Ну, зверюга»: 10-летняя сибирячка попала на шоу «Голос.Дети»
Девочка прошла слепые прослушивания и оказалась в команде Полины Гагариной (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU