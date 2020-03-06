2020-03-06T18:25:44+03:00
Общество

«Просто браво!»: 13-летняя сибирячка попала в проект «Голос. Дети»

Поддержать девочку не только ее близкие, но и депутат Государственной думы Вера Ганзя
Алена КУЛЕШОВА
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В шоу «Голос» появилась еще одна юная сибирячка. Фото: кадр из видеоВ шоу «Голос» появилась еще одна юная сибирячка. Фото: кадр из видео
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В шоу «Голос. Дети» появилась еще одна юная сибирячка. 13-летняя Катя Кретова из Барабинска исполнила на слепых прослушиваниях задорную русскую народную песню «Я на горку шла». При этом поддержать девочку решили не только ее близкие, но и депутат Государственной думы Вера Ганзя, которая тоже долгое время жила в Барабинске.

— Я занимаюсь вокалом с 5 лет, в свободное время я сама люблю писать песни. В основном о любви. И хотя сама я еще никогда не влюблялась, но я знаю, что такое любовь. И надеюсь, что когда-нибудь я встречу своего принца на белом коне! — рассказывала девочка на шоу.

Впечатляющая манера исполнения поразила всех трех судей проекта, но повернуться к Кате решила повернуться Полина Гагарина.

— Просто браво! Я очень рада, что ты в моей команде! Ты просто умница, это было потрясающее выступление! — уверила Катю наставница.

Стоит отметить, что Катя Кретова уже не первая участница из Новосибирской области, которая в этом году прошла слепые прослушивания на шоу «Голос. Дети». Подробнее об этом читайте на КП-Новосибирск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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