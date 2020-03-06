2020-03-06T16:36:24+03:00
Общество

В форме и с тюльпанами: военные поздравили сибирячек с 8 марта в метро

Офицеры под аккомпанемент духового оркестра дарили дамам цветы
Алена КУЛЕШОВА
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Военнослужащие центрального военного округа поздравили сибирячек с наступающим Международным женским днем. Фото: пресс-служба ЦВОВоеннослужащие центрального военного округа поздравили сибирячек с наступающим Международным женским днем. Фото: пресс-служба ЦВО
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Военнослужащие центрального военного округа поздравили сибирячек с наступающим Международным женским днем. Мужчины в форме под аккомпанемент духового оркестра дарили цветы дамам на станции метро в центре Новосибирска.

— Для всех пассажиров метро было неожиданностью встретить там военных, да еще и с цветами в руках. Женщины поступок офицеров оценили по достоинству: на букеты отвечали улыбками и словами благодарности. А другие новосибирцы были не в силах пройти мимо настоящего военного духового оркестра, слушая музыку и встречая каждую композицию бурными аплодисментами, — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

В акции поучаствовали более 20 военных, среди которых были офицеры штаба 41 общевойсковой армии (ОА), военнослужащие соединения специального назначения и военный духовой оркестр.Фото: пресс-служба ЦВО

В акции поучаствовали более 20 военных, среди которых были офицеры штаба 41 общевойсковой армии (ОА), военнослужащие соединения специального назначения и военный духовой оркестр.Фото: пресс-служба ЦВО

В акции поучаствовали более 20 военных, среди которых были офицеры штаба 41 общевойсковой армии (ОА), военнослужащие соединения специального назначения и военный духовой оркестр.

Мужчины в форме под аккомпанемент дарили цветы дамам на станции метро в центре Новосибирска. Фото: пресс-служба ЦВО

Мужчины в форме под аккомпанемент дарили цветы дамам на станции метро в центре Новосибирска. Фото: пресс-служба ЦВО

Кроме того, военнослужащие центрального военного округа решили также прочитать для представительниц прекрасного пола произведение Расула Гамзатова «Целую женские руки». Специально для милых дам стихи читали артиллерист, спецназовец, летчик, сапер танкист и многие другие военные, служащие на Урале, в Сибири, Поволжье и Таджикистане.

Военные поздравили женщин с 8 марта, прочитав им стихи Гамзатова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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