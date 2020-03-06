2020-03-06T15:25:52+03:00
Происшествия

В аварии под Новосибирском разбился паралимпийский чемпион Александр Макаров

ДТП случилось утром 5 марта
Алена КУЛЕШОВА
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В ДТП под Новосибирском погиб известный российский паралимпиец Александр Макаров. Фото: "АСТ-54"\Паралимпийский комитет РоссииВ ДТП под Новосибирском погиб известный российский паралимпиец Александр Макаров. Фото: "АСТ-54"\Паралимпийский комитет России
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В ДТП под Новосибирском погиб известный российский паралимпиец Александр Макаров. Как сообщает пресс-служба минспорта Омской области, юный спортсмен ехал по трассе Омск-Новосибирск, авария случилась утром 5 марта в районе Барабинска, когда 23-летний пловец за рулем иномарки выехал на встречную полосу.

— На 1158 километре легковой автомобиль «Кия Спортейдж» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Скания». В результате аварии, водитель «Кия» погиб на месте, 21-летний пассажир легковой иномарки был доставлен в больницу с различными травмами, — прокомментировали аварию в ГУ МВД по Новосибирской области.

В паралимпийском комитете России также выразили соболезнования родным, друзьям и коллегам спортсмена.

— Александр был одним из выдающихся паралимпийских пловцов нашего времени — на чемпионате мира 2019 года в Лондоне он завоевал 3 золотые медали, внеся большой личный вклад в повышение престижа отечественного паралимпизма. Он был примером мужественности, упорства и воли к победе. Паралимпийский комитет России выражает соболезнования родным, друзьям и коллегам по команде Александра Макарова, — сообщили в пресс-службе комитета.

Прощание с Александром Макаровым состоится 7 марта с 11:00 до 12:00 в легкоатлетическом манеже СибГУФКа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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