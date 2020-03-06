2020-03-06T14:22:54+03:00
Общество

«Мне сказали: следи за питанием» : сибирячку не взяли на работу из-за полноты и неславянской внешности

Девушка месяц стажировалась в заведении, однако желанную работу так и не получила
Алена КУЛЕШОВА
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Сибирячку не взяли на работу в ресторан официанткой из-за неславянской внешности и полной фигуры. Фото: Сибкрай.ruСибирячку не взяли на работу в ресторан официанткой из-за неславянской внешности и полной фигуры. Фото: Сибкрай.ru
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Сибирячку не взяли на работу в ресторан официанткой из-за неславянской внешности и полной фигуры. Девушка месяц стажировалась в заведении, однако желанную работу так и не получила.

— Я пришла на собеседовании 1 февраля и меня сразу взяли на стажировку. При этом, сколько она будет длиться и как будет проходить мне тогда не сказали. Я в первый же день начала учить меню и бизнес-ланч, знакомиться с заведением. А на второй день со мной решила поговорить руководитель. Она рассказала, как все тут устроено, дала мне кое-какие рабочие материалы и на этом собственно все. Я просто потом начала туда приходить, без четкого расписания, но ежедневно и на несколько часов. Брала столы, обслуживала клиентов. Мне сказали учить меню, тогда полноценно поставят в график, — цитирует сибирячку издание Сибкрай.ru.

Девушка месяц стажировалась в заведении, однако желанную работу так и не получила. Фото: Сибкрай.ru

Девушка месяц стажировалась в заведении, однако желанную работу так и не получила. Фото: Сибкрай.ru

Однако, по словам девушки, через некоторое время руководительница начала предъявлять к ней различные претензии. Сибирячка старалась учитывать все замечания и работать над собой, однако угодить придирчивому начальству все никак не удавалось. А позже персонал ресторана сообщил ей о том, что сюда могут не взять полного человека и человека неславянской внешности.

— Потом уже сама руководительница как-то высказала мне это напрямую, заявила, что нужно следить за питанием. Я тогда подошла к менеджеру и спросила у него напрямую: «Почему я сюда хожу уже месяц, если по внешним параметрам не подхожу?». Получается, я бесплатно работаю, пока на меня здесь «смотрят». Он пообещал, что поговорит со всеми, обсудит эту ситуацию. В итоге потом мне просто без объяснения причин ответили, что я не подхожу по параметрам и все. Не понимаю, почему мне не сказали об этом сразу — ведь по сути, они с самого начала знали, что не возьмут меня.

Сибирячка осталась очень разочарована таким положением вещей. Девушку не только затронула сама причина отказа в приеме на работу, но и весьма обеспокоил тот факт, что денег за месяц своей стажировки она так и не получила. Девушка считает, что в этом ресторане ее просто использовали как бесплатную рабочую силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Мне сказали: следи за питанием» : сибирячку не взяли на работу из-за полноты и неславянской внешности
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