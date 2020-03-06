2020-03-06T13:32:39+03:00
Общество

Праздник для автоледи: «Комсомолка», ГИБДД и партнеры акции устроили весенний флешмоб для дам

Столько счастливых улыбок, на просьбу остановиться, сотрудники Госавтоинспекции ещё не видели
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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Праздничная акция обеспечила всем хорошее настроение.Праздничная акция обеспечила всем хорошее настроение.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Сегодня, 6 марта, в Новосибирске, районе Речного вокзала, инспектора дорожного движения массово останавливали женщин за рулем. Медиахолдинг «Комсомольская правда» организовал акцию к 8 Марта. Сотрудники ГИБДД и партнеры акции - федеральная сеть автосервисов «Fit Serviсе» и сеть магазинов «Медтехника для дома» - поздравляли женщин-водителей с наступающим праздником и дарили подарки.

День был морозный, но настроение - по-настоящему весеннее. Девушки были приятно удивлены, когда понимали причину остановки автомобиля.

- Я вожу машину два года и меня ни разу не останавливали. Сегодня первый раз - и сразу поздравления и столько подарков! – радовалась одна из участниц праздничной акции.

Девушки рассказывали, как будут праздновать Международный женский день и поздравляли «коллег»-автомобилсток. Главное пожелание – больше отдыхать и быть счастливыми.

Каждая девушка уезжала с хорошим настроением и подарками. Федеральная сеть автосервисов «Fit Serviсе» вручала бонусную карту (статус Серебро +) и шоколадный набор. Сеть магазинов «Медтехника для дома» дарила девушкам пакет полезных вещей для здоровья.

Сотрудники Госавтоинспекции сегодня обошлись без штрафов. Они также поздравляли прекрасных дам и оставляли им поздравительную открытку с правилами дорожного движения.

- Сейчас каждый четвертый водитель в городе Новосибирске – это девушка. Нужно отметить, что они реже мужчин нарушают правила дорожного движения. Хочется сказать мужчинам, чтобы они были более благосклонны к девушкам – уступали им проезжую часть, - отметил инспектор отдела ГИБДД Владислав Савченков. - От лица Госавтоинспекции поздравляю всех женщин с наступающим 8 Марта. Желаю быть всегда красивыми, счастливыми и здоровыми!

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