«Запрещены для детей»: новосибирский депутат обнародовал экспертизу песен Элджея
В ГУ МВД по Новосибирской области ответили на обращения депутата Сергея Сухорокова, который выступает против проведения в Новосибирске концерта Элджея. Правоохранители сообщили, что выступление хип-хоп исполнителя согласовано с органами местного самоуправления, а для его посетителей установлено возрастное ограничение 18+.
— В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 12 Федерального закона РФ «О полиции» на полицию возлагается обязанность оказывать содействие организаторам зрелищных мероприятий в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка. Чтобы на концерте не оказалось никого младше 18 лет, представители организатора будут проверять у посетителей документы на входе в МВК, — сообщили в МВД.
Кроме того, депутат также обнародовал результаты экспертизы, проведенной Московским научно-практическим центром наркологии. Согласно ей, в некоторых песнях Элджея действительно были обнаружены нарушения наркологической и информационной безопасности. К примеру, тексты композиций «Розовое вино», «Дисконнект», «Ecstasy» и некоторые другие, по словам экспертов, относятся к информации, запрещенной для распространения среди детей.
Как рассказал КП-Новосибирск сам Сергей Сухоруков, для него принципиальным моментом является именно ограничение детей от творчества данного исполнителя. Депутат утверждает, что такая специфика песен рэпера может нанести вред психике ребенка.
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ИСТОЧНИК KP.RU