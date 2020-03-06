«Повалил густой дым»: в Новосибирске загорелась парикмахерская

6 Март 2020 2020-03-06T10:55:29+03:00

К счастью, никто не пострадал от огня

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 6 марта, в Заельцовском районе Новосибирска загорелась парикмахерская на улице Линейная, 49, к.1. Об этом очевидец рассказал на странице группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». По его словам, под крышей здания загорелся потолок, и из павильона пошёл густой дым.

— В результате пожара у шлакоблочного здания воспламенился деревянный потолок на площади 10 квадратных метров. Оперативно прибывшие пожарные проникли в павильон и ликвидировали возгорание. Ничего серьезного не случилось, от пожара никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе МЧС.

По какой причине загорелась парикмахерская, пока что не установлено.

На улице Линейной загорелся салон красоты.Видео: Кондрат Григорьев Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU