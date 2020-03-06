2020-03-06T10:21:41+03:00
Происшествия

Не там вышел на дорогу: пешеход и водитель подрались на улице Большевистской

Их конфликт разбирают сотрудники ГИБДД
Надежда РЫЖКИНА
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Нетрезвый пешеход захотел перейти улицу и чуть не попал под колеса автомобиля.Нетрезвый пешеход захотел перейти улицу и чуть не попал под колеса автомобиля.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В пятницу, 6 марта, около 12:30 на улице Большевистской возле метро «Речной вокзал» произошла потасовка. Как сообщили очевидцы, подрались нетрезвый пешеход и водитель одного из автомобилей.

— Пьяный пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Водитель ему посигналил. Пьяный начал пинать машину и постепенно конфликт перерос в драку, — передает очевидец.

В пресс-службе ГИБДД корреспондентам КП-Новосибирск подробнее объяснили, что произошло:

— При прибытии госавтоинспекции водитель пояснил, что он посигналил вне зоны пешеходного перехода, чтобы пешеход не выходил на проезжую часть. Но мужчина начал переходить дорогу не там, где положено. У него присутствовали признаки алкогольного опьянения. После словесной перепалки случился конфликт. Сейчас на месте работает экипаж ДПС, устанавливают причины и обстоятельства конфликта, — рассказал инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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