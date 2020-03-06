Леска, катер, вездеход: в Новосибирске пройдет самая большая в Западной Сибири выставка товаров для любителей активного отдыха

6 Март 2020 2020-03-06T09:01:27+03:00

В выставке примут участие более 50 российских производителей и поставщиков товаров от известных зарубежных брендов

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С 11 по 14 марта в МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоится выставка «Активный отдых: охота, рыбалка и туризм в Сибири - 2020». В экспозиции - новинки лодок, моторов, квадроциклов, трейлеров, экипировки, рыболовных снастей, средств индивидуальной защиты, палаток и многое другое.

В выставке примут участие более 50 российских производителей и поставщиков товаров от известных зарубежных брендов. Среди экспонентов - «Активный отдых», «ВНЕ ДОРОГ», KRASBOAT, «Без Хорька», «Сокол», Maximus, Globaldrive, «Швабе-Медиа», «Механика», «Амсиб», КБ «Русские Амфибии», «Кизляр», «Ворсменский нож», Сибирский завод вездеходной техники, «Текстиль Опт» и др.

Конструкторское бюро «Русские Амфибии» представит надувные лодки серии RIB JET MASTER, которые не имеют мировых аналогов. KRASBOAT презентует алюминиевые катера собственного производства, прототипом которых послужили легендарные американские лодки Kingfisher. Сибирский завод вездеходной техники выставит легендарный вездеход TUNDRA 4/4.

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Запланирована серия мастер-классов и розыгрышей. Мотосалон «ВНЕ ДОРОГ» проведет тест-драйв по управлению квадроциклами РМ 800 DUO EPS и CFMOTO CFORCE 1000 EPS (X10). Гости «ВНЕ ДОРОГ» смогут поучаствовать в конкурсе и получить приз - билеты в фанзону на концерт Artik & Asti. Компания «Эко-групп» разыграет спиннинги Maximus. Мастер-класс по фидерной ловле проведет Федерация рыболовного спорта Новосибирской области.

Участники деловой программы выставки обсудят перспективы сохранения охотничьих ресурсов и применения цифровых технологий в отрасли, развитие экотуризма на особо охраняемых территориях, а также особенности законодательства в сфере оборота оружия. Бизнес и власть всесторонне рассмотрят проблему воспроизводства запасов Новосибирского водохранилища и реки Оби.