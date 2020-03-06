«Пассажиры от удара попадали»: автобус врезался в легковушку возле новосибирского зоопарка
В пятницу, 6 марта, около 12 часов дня в Заельцовском районе произошло ДТП. Очевидцы сообщили, что на пересечении улиц Плановой и Дуси Ковальчук в легковой автомобиль сзади врезался автобус с пассажирами:
— Автобус ехал по улице Плановой: загорелся красный цвет, автобус резко затормозил и врезался в машину, которая стояла на светофоре. Машина немного сдвинулась от этого, у нее смялся багажник. Люди в автобусе от столкновения попадали.
В управлении ГИБДД по городу корреспонденту КП-Новосибирск сообщили, что выясняют все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU