2020-03-06T08:56:16+03:00
Общество

После публикации в «Комсомолке» коммунальщики почистили опасный тротуар на улице Тайгинской

Об этом рассказали в мэрии Новосибирска
Надежда РЫЖКИНА
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Дорогу, на которую жаловалась сибирячка, привели в порядок. Фото: мэрия НовосибирскаДорогу, на которую жаловалась сибирячка, привели в порядок. Фото: мэрия Новосибирска
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В мэрии проверили тротуар на улице Тайгинской в Калининском районе, на который пожаловалась местная жительница. Тогда она говорила, что дорогу либо не чистят, либо бросают чистить на полпути, а еще там затаился опасный открытый колодец.

КП-Новосибирск отправлял запрос в мэрию, и вот что там ответили:

— Снегоочистка тротуара по улице Тайгинской вдоль домов № 22-26 началась во вторую смену 1 марта и была выполнена частично по причине окончания смены работы спецтехники. Работы были продолжены 2 марта в первую смену и завершены в полном объеме.

Тротуар теперь вычищен полностью. Фото: мэрия Новосибирска

Тротуар теперь вычищен полностью. Фото: мэрия Новосибирска

Также коммунальщики проинспектировали всю дорогу вдоль домов, но опасного колодца, про который писала сибирячка, не нашли. Все крышки люков во время проверки были на местах.

Опасных колодцев тоже поблизости не оказалось. Фото: мэрия Новосибирска

Опасных колодцев тоже поблизости не оказалось. Фото: мэрия Новосибирска

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ИСТОЧНИК KP.RU

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