«Был в ледяной воде»: новосибирец чуть не утонул в Оби - его спасли очевидцы

6 Март 2020 2020-03-06T07:33:07+03:00

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В Оби возле жилого комплекса «Марсель» едва не утонул 27-летний мужчина. Его вовремя заметили очевидцы, которые гуляли на Михайловской набережной. Они позвонили спасателям и рассказали, что кто-то плывет в реке и ему нужна помощь.

— 5 марта в 14:40 на телефон оперативного дежурного МАСС поступил вызов. На поисковые работы оперативно вышел аэробот «Тайфун» с двумя спасателями. Они нашли мужчину на воде, подняли на борт и доставили на берег в аварийно-спасательный отряд службы МАСС в районе Бугринского моста. Мужчине была оказана первая помощь, — сообщили в ведомстве.

Молодого человека спасатели укутали в одеяло и напоили горячим чаем, а потом вызвали ему «скорую помощь».

Спасатели предупреждают: долгое нахождение человека в холодной воде может привести к самым трагическим последствиям. Переохлаждение организма вызовет ряд простудных и хронических заболеваний. Пробыв больше 15 минут в ледяной воде, можно погибнуть.

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Спасатели вытащили замерзшего мужчину из Оби.

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ИСТОЧНИК KP.RU