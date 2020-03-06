2020-03-06T07:08:01+03:00
Общество

«Это память о матери»: новосибирцы ищут кольцо, которое бабушка потеряла в троллейбусе

У пожилой женщины похудели руки, и украшение упало в транспорте
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Бабушка потеряла драгоценное кольцо в троллейбусе.Бабушка потеряла драгоценное кольцо в троллейбусе.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

С неприятной ситуацией столкнулась бабушка из Заельцовского района. Она потеряла в транспорте драгоценное кольцо.

— Здравствуйте, жители нашего города. Сегодня в троллейбусе №24 пожилая женщина (83 года), снимая перчатку, обронила кольцо. Возможно, вы скажете, сама виновата, но для нее это память о матери. Если вы добрый человек, откликнитесь, — написал близкий пенсионерки на портале «Яндекс Район».

Он также сказал, что по номеру чека через диспетчера узнал бортовой номер троллейбуса, а потом с бабушкой приехал на конечную остановку. Вместе с кондуктором они обыскали весь салон, но ничего не нашли. Это было через час после утери кольца.

— И в перчатке смотрели. Несмотря на возраст, у нее отменная память. Помнит все до мелочей. Говорит, немного руки похудели, вот и результат, — рассказал мужчина.

Неравнодушные к проблеме люди начали давать советы: дать объявление на радио или спросить в соцсетях.

Юрист Инесса Рябинина рассказала, что надо сделать, если кольцо все-таки найдется:

— Ни водитель, ни кондуктор троллейбуса не несут ответственность, поскольку никто имущество у женщины противоправно не отбирал. Но если кольцо будет обнаружено в троллейбусе, то надо составить акт о том, что есть такая находка, и руководитель дэпл должен известить об этом либо правоохранительные органы или органы местного самоуправления. Туда же должен обратиться и любой другой человек, если найдет украшение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Был в ледяной воде»: новосибирец чуть не утонул в Оби - его спасли очевидцы
«Это память о матери»: новосибирцы ищут кольцо, которое бабушка потеряла в троллейбусе
Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников ЦБ и расширил членство в Национальной финансовой ассоциации
Вылет самолета «Новосибирск-Нерюнгри» задерживается на 3,5 часа
Сибиряки могут меньше платить за кредиты
«Я такого не ожидала»: мастер в салоне красоты испортила сибирячке волосы
«Проснулась знаменитой»: колясочница, просившая помощи в соцсетях, сумела погулять
«Это реальное явление»: физик решил доказать, что под новосибирским мостом действительно летал самолет
«Она хранит невинность до свадьбы, это невыносимо»: пост сибиряка о невесте-девственнице вызвал споры в соцсетях
Депутат поможет новосибирцам, получившим травмы из-за гололеда, отсудить компенсации
«Крошка, не надо меня ножками пинать»: сибирячку возмутили мамы, которые не следят за своими детьми в транспорте
«Вцепилась в нее сзади»: в Новосибирске на 7-летнюю девочку напала собака
«Нравится людям — пускай так отдыхают»: депутат высказалась в поддержку нудистских пляжей
«Теперь мы можем жить спокойно»: школьницу, которую хотели насильно вернуть родной матери, оставили у ее тети
«Потрепал как тряпичную куклу»: таксист вышвырнул сибирячку из авто за просьбу ехать быстрее
Хеллбой и Ким Кардашьян: сибиряки похвастались фото снеговиков в соцсетях
Территории городских лесов могут пойти под застройку?
«С крыши снимали спасатели»: школьник сломал ногу, когда прыгал по гаражам
«Объявлен срочный сбор»: рассказываем, как идут поиски пропавшего в Новосибирске ученого
«Девушка, стойте!»: где и когда автомобилисток остановят, чтобы вручить подарок
«Разбросали продукты, перевернули стол»: четыре женщины разгромили кафе на вокзале в Барабинске
Больше - у красноярцев и иркутян: стала известна средняя зарплата в Новосибирске
Мэр Новосибирска - о концерте Rammstein: «Я не могу ничего запретить»
У новосибирских гвардейцев появился новый сайт