«Это память о матери»: новосибирцы ищут кольцо, которое бабушка потеряла в троллейбусе

6 Март 2020 2020-03-06T07:08:01+03:00

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С неприятной ситуацией столкнулась бабушка из Заельцовского района. Она потеряла в транспорте драгоценное кольцо.

— Здравствуйте, жители нашего города. Сегодня в троллейбусе №24 пожилая женщина (83 года), снимая перчатку, обронила кольцо. Возможно, вы скажете, сама виновата, но для нее это память о матери. Если вы добрый человек, откликнитесь, — написал близкий пенсионерки на портале «Яндекс Район».

Он также сказал, что по номеру чека через диспетчера узнал бортовой номер троллейбуса, а потом с бабушкой приехал на конечную остановку. Вместе с кондуктором они обыскали весь салон, но ничего не нашли. Это было через час после утери кольца.

— И в перчатке смотрели. Несмотря на возраст, у нее отменная память. Помнит все до мелочей. Говорит, немного руки похудели, вот и результат, — рассказал мужчина.

Неравнодушные к проблеме люди начали давать советы: дать объявление на радио или спросить в соцсетях.

Юрист Инесса Рябинина рассказала, что надо сделать, если кольцо все-таки найдется:

— Ни водитель, ни кондуктор троллейбуса не несут ответственность, поскольку никто имущество у женщины противоправно не отбирал. Но если кольцо будет обнаружено в троллейбусе, то надо составить акт о том, что есть такая находка, и руководитель дэпл должен известить об этом либо правоохранительные органы или органы местного самоуправления. Туда же должен обратиться и любой другой человек, если найдет украшение.

ИСТОЧНИК KP.RU