2020-03-06T06:37:04+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников ЦБ и расширил членство в Национальной финансовой ассоциации

Сотрудничество с Национальной финансовой ассоциацией и вступление в Единый реестр инвестиционных советников позволяет Банку осуществлять деятельность по индивидуальному инвестиционному консультированию
Поделиться:
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников Центрального Банка РФ и расширил свое членство в Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) в сфере профессиональной деятельности по инвестиционному консультированию.

Сотрудничество с Национальной финансовой ассоциацией и вступление в Единый реестр инвестиционных советников позволяет Банку осуществлять деятельность по индивидуальному инвестиционному консультированию. В рамках данной услуги клиенты Банка имеют возможность получить персональные рекомендации о вложениях в финансовые инструменты в соответствии со своими долгосрочными инвестиционными целями.

.

.

Условия предоставления услуги инвестиционного консультирования закреплены в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ, который определяет правовые основы деятельности участников рынка ценных бумаг и устанавливает гарантии равной защиты их прав, интересов и имущества.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Был в ледяной воде»: новосибирец чуть не утонул в Оби - его спасли очевидцы
«Это память о матери»: новосибирцы ищут кольцо, которое бабушка потеряла в троллейбусе
Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников ЦБ и расширил членство в Национальной финансовой ассоциации
Вылет самолета «Новосибирск-Нерюнгри» задерживается на 3,5 часа
Сибиряки могут меньше платить за кредиты
«Я такого не ожидала»: мастер в салоне красоты испортила сибирячке волосы
«Проснулась знаменитой»: колясочница, просившая помощи в соцсетях, сумела погулять
«Это реальное явление»: физик решил доказать, что под новосибирским мостом действительно летал самолет
«Она хранит невинность до свадьбы, это невыносимо»: пост сибиряка о невесте-девственнице вызвал споры в соцсетях
Депутат поможет новосибирцам, получившим травмы из-за гололеда, отсудить компенсации
«Крошка, не надо меня ножками пинать»: сибирячку возмутили мамы, которые не следят за своими детьми в транспорте
«Вцепилась в нее сзади»: в Новосибирске на 7-летнюю девочку напала собака
«Нравится людям — пускай так отдыхают»: депутат высказалась в поддержку нудистских пляжей
«Теперь мы можем жить спокойно»: школьницу, которую хотели насильно вернуть родной матери, оставили у ее тети
«Потрепал как тряпичную куклу»: таксист вышвырнул сибирячку из авто за просьбу ехать быстрее
Хеллбой и Ким Кардашьян: сибиряки похвастались фото снеговиков в соцсетях
Территории городских лесов могут пойти под застройку?
«С крыши снимали спасатели»: школьник сломал ногу, когда прыгал по гаражам
«Объявлен срочный сбор»: рассказываем, как идут поиски пропавшего в Новосибирске ученого
«Девушка, стойте!»: где и когда автомобилисток остановят, чтобы вручить подарок
«Разбросали продукты, перевернули стол»: четыре женщины разгромили кафе на вокзале в Барабинске
Больше - у красноярцев и иркутян: стала известна средняя зарплата в Новосибирске
Мэр Новосибирска - о концерте Rammstein: «Я не могу ничего запретить»
У новосибирских гвардейцев появился новый сайт