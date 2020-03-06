Сибиряки могут меньше платить за кредиты

6 Март 2020 2020-03-06T06:27:24+03:00

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Предложение подходит тем, кто уже имеет действующие потребительские кредиты и хочет снизить долговую нагрузку, уменьшив ежемесячный платеж, а также, при необходимости, объединить несколько кредитов в один, чтобы сэкономить и не платить в разные банки.

Максимальная сумма кредита по программе рефинансирования - 1 млн рублей, срок– до 5 лет. Итоговая процентная ставка устанавливается банком в зависимости от суммы кредита и категории заемщика. *

«Если вы получаете зарплату на карту нашего банка, но оформили два потребительских кредита в других банках –под 18,5% годовых с остатком 152 000 рублей и под 16,9% годовых с остатком 192 000 рублей, каждый месяц вы платите в разные банки в сумме 8662 рубля. Обратившись в Банк «Левобережный», вы можете объединить их и рефинансировать под 9,9% годовых. Ежемесячный платеж уменьшится до 7 292 рублей, а ваша экономия составит 16440 рублейв год. Новым клиентам мы предложим ставку 12,9% годовых, что также позволит существенно снизить долговую нагрузку», - комментирует начальник управления кредитования физических лиц банка Олег Бельский.

Подать заявку на рефинансирование кредита можно в режиме онлайн на сайте, а также в офисах банка.

тел. 8-800-3333-555

www.nskbl.ru

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