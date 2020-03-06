«Я такого не ожидала»: мастер в салоне красоты испортила сибирячке волосы

6 Март 2020 2020-03-06T06:24:13+03:00

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Посещение новосибирского салона красоты для Лилиты Галлиевой закончилось тем, что мастер испортил ей волосы. О своих злоключениях она рассказала корреспондентам КП-Новосибирск.

Девушка хотела сделать мелирование и немного улучшить цвет волос. Однако вместо этого сначала она увидела серые пряди. А потом, когда мастер предложила их затонировать, девушка стала походить на цыпленка – пряди стали очень желтыми.

- Да, я понимала что иду моделью, но в объявлении, на которое я откликнулась указанно, что мастер с 10 летним стажем. И такого я не ожидала. Честно, мне кажется, дома я сама себя и то лучше бы покрасила, - возмущается Лилита. - Компенсация мне не нужна, просто хочу, чтобы следующие клиенты, которые к ней попадут, знали о возможных последствиях.

Юрист Рябинина Инесса Юрьевна подсказала, что можно сделать в подобной ситуации:

- Если было неправильно произведено окрашивание, то, согласно закону «О защите прав потребителя», клиент имеет право на безвозмездное устранение недостатков выполненной работы. Если же при оказании услуги волосы были испорчены, а кожа головы сожжена, то следует обратиться к доктору для фиксации причинения вреда здоровью кожи головы и волосам. Все чеки при этом нужно сохранять. Далее пожаловаться в Роспотребнадзор в письменной форме и подать письменную претензию в салон красоты.

ИСТОЧНИК KP.RU