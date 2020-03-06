2020-03-06T06:34:10+03:00
Общество

Вылет самолета «Новосибирск-Нерюнгри» задерживается на 3,5 часа

На столько же задкрживается и прилет самолета «Якутск-Новосибирск»
Надежда РЫЖКИНА
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В аэропорту объяснили, почему задерживаются самолеты.В аэропорту объяснили, почему задерживаются самолеты.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Онлайн-расписание аэропорта «Толмачево» в пятницу, 6 марта, показало, что задерживаются вылет и прилет двух самолетова виакомпании «Якутия». . Так, на три часа опаздывает самолет, идущий рейсом «Новосибирск-Нерюнгри» — по расписанию он должен был вылететь в 8.30, но на деле вылетит только в 11.50.Похожая ситуация сложилась и с рейсом «Якутск-Новосибирск» — этот самолет должен был прибыть в столицу Сибири в 7.10 утра, но вылет состоится только в 10.50.

В «Толмачево» корреспонденту КП-Новосибирск сказали, что аэропорт работает в штатном режиме.

— Задержка самолета из Нерюнгри связана с его поздним вылетом, — объяснили в пресс-службе аэропорта.

Ту же причину задержки самолета назвали и в аэропорту Якутска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Вылет самолета «Новосибирск-Нерюнгри» задерживается на 3,5 часа
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