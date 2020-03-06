2020-03-06T05:18:12+03:00
Общество

«Проснулась знаменитой»: колясочница, просившая помощи в соцсетях, сумела погулять

Она разместила пост с просьбой у себя на странице, но не ожидала такого отклика
Надежда РЫЖКИНА
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Сибирячка не думала, что ей ответят столько людей. Фото: соцсетиСибирячка не думала, что ей ответят столько людей. Фото: соцсети
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Сибирячка Анастасия Соболева, которая может передвигаться только на инвалидной коляске, наконец, смогла выйти на улицу. Женщине тяжело спуститься по пандусу в подъезде. Она живет с мамой, но, чтобы удержать коляску, нужны были более крепкие руки.

Анастасия написала пост в соцсетях с просьбой помочь. И даже подумать не могла, что будеттакой отклик: писали и друзья, и незнакомцы. Анастасии пришлось даже закрыть свою страницу: чтобы ответить на все сообщения, у нее ушло несколько дней.

— Людей много откликнулось, предлагали разную помощь! Я немного не была готова к такому, испугалась и растерялась даже. Ведь я думала, что откликнутся те, кто у меня в друзьях. Девушка, которая у меня в друзьях, решила сделать доброе дело и разместила пост в группе «АСТ-54». Я, конечно, ничего об этом не знала, с утра зашла и ахнула: сообщений на тот момент уже было больше сотни. Что называется, проснулась знаменитой! А негатив мне совсем не слали, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Анастасия Соболева.

В итоге сибирячка договорилась погулять с семейной парой. В первый день весны она снова побывала на свежем воздухе.

— Насколько часто я буду гулять, еще не знаю. Не могу я людям надоедать. Но я открыта к общению, может, найду хороших друзей, которым будем в радость мне помочь хоть иногда, — ответила Анастасия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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