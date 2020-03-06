2020-03-06T04:24:17+03:00
Общество

«Она хранит невинность до свадьбы, это невыносимо»: пост сибиряка о невесте-девственнице вызвал споры в соцсетях

Психолог советует девушке подумать - стоит ли быть с человеком, который вынес на обсуждение настолько личные вещи
Татьяна СОЛОВОВА
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Девушка решила, что никакой близости до свадьбы у них не будет.Девушка решила, что никакой близости до свадьбы у них не будет.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Новосибирец решил в соцсетях рассказать о своей девушке-девственнице, которая хранит невинность до свадьбы. Свой пост он опубликовал в группе «Подслушано Новосибирск».

- Мы с моей девушкой встречаемся год, у нас все хорошо, кроме одного: она девственница и хочет сохранить девственность до свадьбы. Сначала я ее понимал и соглашался ждать сколько угодно, но потом это стало невыносимо. Я здоровый парень, мне 24 года, она моя ровесница. Ну не могу я держать себя в руках! Жениться пока не могу: собственной квартиры нет, откладываю деньги. Больше ждать не могу, это же невозможно. Уже целый год ждал! И ее я не понимаю: как можно сдерживаться с любимым человеком? – пожаловался парень и признался, что пытался изменить, но вовремя остановился.

В соцсетях эта история вызвала бурю эмоций, причем мнения сибиряков разделились:

- Терпи. Она права. Будет потом твоя и только твоя.

- Какой смысл от этой невинности? И не гарантирует это верности в будущем!

А вот мнение психолога в этой ситуации однозначно:

- На месте девушки я бы подумала, стоит ли быть с этим парнем. Сама по себе эта ситуация – проверка чувств молодого человека. Возможно, именно поэтому девушка и решила хранить невинность – чтобы парни, которым не нужны серьезные отношения, сразу «отсекались», - считает психолог Инна Чудинова. - А, может, она столкнулась с предательством мужчин по отношению к себе или кому-то из близких, и сейчас боится мужчин. Но девушка должна понимать, что есть такое понятие, как совместимость, и если выяснится в браке, что партнеры друг другу совсем не подходят в интимном плане, то это будет плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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